, in appena 17 partite. Piotrè già arrivato in doppia cifra, è uno dei migliori centrocampisti per rendimento di tutta la Serie A ed è sempre più. Anche Luciano Spalletti, come i suoi predecessori, ha scelto di affidarsi al talento polacco, centrale nel 4-2-3-1 dell'allenatore toscano alle spalle dell'unica punta. Gli azzurri se lo godono anche in virtù di un rinnovo di, arrivato più di un anno fa. Un accordo che lascia tranquillo il club del presidente De Laurentiis, al riparo dai tentativi dei top club. In primis deldi Jurgen Klopp, estimatore di Piotr dai tempi dell'Udinese...