Milan e Inter, sentite Cairo: 'Non è stato l'ultimo derby per Buongiorno'

21 minuti fa

Urbano Cairo apprezza il pareggio per 0-0 strappato dal suo Torino nel derby contro la Juventus. Il presidente granata ha dichiarato dopo la partita: "E' stato un buon derby, solido. Noi meritavamo qualcosa di più nel secondo tempo, peccato per quel colpo di testa nel finale di Lazaro e anche per quello prima di Sanabria".



SU ALESSANDRO BUONGIORNO - "Ha marcato molto bene Vlahovic. Questo è stato il suo ultimo derby della Mole? No, no".

Il difensore italiano classe 1999 (25 anni il prossimo 6 giugno) è sotto contratto col Torino fino a giugno 2028.