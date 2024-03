Zirkzee in nazionale, cosa cambia per Milan e Napoli

Il premio ed il riconoscimento ad una stagione da assoluto protagonista, condita con 10 reti e diverse giocate illuminanti in 28 presenze, agli ordini di Thiago Motta e in una squadra attualmente quarta in classifica in Serie A e in piena bagarre per accaparrarsi un posto nella prossima Champions League., con cui vanta un bottino di 7 reti in 19 apparizioni. Il suo percorso nelle selezioni olandesi era partito con l’Under 15 ed è proseguito con l’Under 16, Under 17, Under 18 e Under 19, con cui ha complessivamente realizzato altri 14 gol.e dell’eventualità, in caso contrario, di prendere in considerazione la Nigeria, in virtù delle sue origini: "- ha dichiarato a AD -. E poi lì la concorrenza per gli attaccanti è forse pari a quella della squadra olandese. La Nigeria ha Boniface del Leverkusen, Osimhen del Napoli e molti altri attaccanti forti. La verità è che non ho mai pensato: 'Se l'Olanda non chiama, allora scelgo la Nigeria'.e gli Europei non sono necessariamente un bivio. Se non sarà convocato, guarderò oltre".- In attesa che venga ufficializzata la prima chiamata con l'Olanda,il suo attaccante nel corso della prossima finestra di trasferimenti. Il Milan e il Napoli sono i club italiani maggiormente interessati, mentre all'estero è soprattutto la Premier League la concorrente con maggiori chance di insidiare le formazioni di Serie A. Zirkzee ha una- il valore della clausola per la quale il Bayern Monaco potrebbe riportarlo a casa - destinata a crescere se questa prima convocazione dell'Olanda non rimanesse fine a se stessa. E' bene ricordare come al Bologna spetti il 40% sulla plusvalenza effettuata dalla cessione del suo giocatore.