Sfumato il passaggio al Psg a causa di un errore del Chelsea nella nella riconsegna dei documenti, Hakim Ziyech potrebbe ancora cambiare aria nel mercato invernale. Sulle tracce del fantasista marocchino, rivelano dalla Turchia, ci sarebbe il Besiktas. Il mercato turco è aperto fino all'8 febbraio: c'è quindi tutto il tempo per impostare l'operazione. I Blues sperano in una fumata bianca per liberare dei posti in attacco dopo il faraonico mercato condotto nel mese di gennaio.