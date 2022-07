Zoe Cristofoli, compagna dell'esterno rossonero Theo Hernandez, è stata vittima di insulti in rete: ennesimo episodio di body shaming sui social network, per via dei chili accumulati durante la gravidanza (pochi mesi fa, l'influencer ha dato alla luce il piccolo Theo Junior). "Sei pronta per giocare anche tu con quelle cosce", uno degli insulti rivolti a Zoe, che nelle stories del suo profilo Instagram ha replicato con prontezza: "Ci vediamo tra -10 kg. St****i. Che poi penso, sai che mi frega dei chili... ho messo al mondo un essere umano! Consapevole che ho ancora un bel po' di strada da fare per trovare il mio VERO benessere psico-fisico".



