Ultima uscita stagionale per la. Una sorta di ultimo giorno di scuola. E, come avviene in ogni finale di campionato, è giusto trarre un bilancio di quanto accaduto negli ultimi nove mesi. I giudizi si possono fornire solo se accompagnati da una grande esperienza.Con il suo timbro di voce pacato e contemporaneamente deciso, l’ex portiere ed allenatore juventino analizza il 2018/19 che va lentamente esaurendosi.