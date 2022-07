Dino Zoff, intervistato da 1 Football Club, parla dellla prima difficile stagione di Gigio Donnarumma al Paris Saint Germain.



Come giudichi il primo anno di Donnarumma al PSG? Gli consiglieresti di tornare in Italia?

"Donnarumma ha scelto di andare a Parigi per una questione di soldi, non gli consiglio di tornare in Italia, anzi, deve stare lì e dimostrare di poter superare anche i momenti difficili".