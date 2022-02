lunedì e si racconta in un'intervista al Corriere della Sera: "La mia vita? La campagna friulana, un pallone, la porta senza pali. Poi il resto: le corse, i giochi, i primi tuffi nell’Isonzo, i boschi, le bestie, mio padre e mia madre, nonna Adelaide che mi allenava a parare lanciandomi le prugne. E il dialetto. A volte mi accorgo di pensare in friulano. Leggo ancora le Poesie a Casarsa di Pasolini prima di addormentarmi, ho iniziato qualche anno fa. È proprio vero che, quando s’invecchia, riaffiorano nitidi i ricordi dell’infanzia. Quando la vita va verso il 90’, cresce un’esigenza di tornare a dove tutto è iniziato. Il richiamo della terra"."Il primo ricordo dei miei 20 anni? Sempre un pallone. Il calcio che diventa un mestiere. Prima era solo una passione. La Gorizia: sessantamila lire di paga. Lì è iniziato tutto: Udinese, poi a Mantova dove ho incontrato la mia Anna che ancora oggi mi sopporta, quindi il Napoli, la Juve".Sì, è vero che poi si scusò per l’errore. Mi scrisse un telegramma: 'Vieni a trovarmi. Giocheremo a scopone e cercherò di non fare più gli errori che mi hai giustamente rimproverato'. Grande uomo"."Gli anni da allenatore? Emozioni diverse, ma sempre intense. Come la storia delle dimissioni da c.t. all’Europeo del 2000.e capiva le responsabilità che avevo. Mi avete sempre fatto passare da musone, ma non lo ero. Mai stato un festaiolo, eh, però sono stato giovane negli Anni 60 e 70... Festeggerò a casa con la famiglia, come in questi anni di pandemia. Ho rispettato le regole: mi fido di chi sa più di me.e i ragazzi non devono farmi nessun regalo, sono campioni d’Europa, devono solo fare quel che sanno e tutto andrà per il meglio. Che regalo voglio? Che il buon Dio mi lasci qui ancora un po’, per veder crescere i miei nipotini".