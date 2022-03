Dino Zoff non condanna Gigio Donnarumma dopo l'episodio che ha dato il via alla rimonta del Real Madrid sul PSG: queste le parole dell'ex portiere della Nazionale a La Gazzetta dello Sport.



"Lasciatelo parare, non si deve mettere così in difficoltà il portiere. Resta fra i migliori, l'errore non è suo. Certe costruzioni dal basso non le capirò mai, ma ora ci porti in Qatar. Uno può essere forte anche con i piedi, ma la priorità resta saper parare bene. Oggi si è più abituati a certi dualismi. Non credo che questa situazione inciderà sul suo rendimento al PSG come in Nazionale. Gli auguro di vincere anche il Mondiale ed eguagliare il mio record perché se lo merita".