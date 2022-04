Il grande Dino Zoff, intervistato da calcioinpillole.com, parla fra le altre cose anche della Juve di Allegri e di 'bel gioco': "Per me, bel gioco significa far vincere la propria squadra. Non può esserci bel gioco se non vinci. Allegri viene da un inizio balordo, perché dopo tanti anni fermo ci sono mille problemi che sorgono. Tante cose che si cambia, arrivano e non arrivano. Era nella logica che la partenza potesse essere faticosa. Poi ha sfruttato le sue possibilità, non credo che una squadra che gioca bene non vinca, ovviamente a parità di condizioni. A parità di forze vince chi gioca meglio, poi ovvio che se l’ultima in classifica affronta la prima, può giocare anche bene ma è difficile che vinca. Secondo me vinci se giochi bene con le tue possibilità".