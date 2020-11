L'ex portiere, allenatore e presidente Dino Zoff è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra le sue varie ex squadre ha parlato anche della Lazio. Ecco come si è espresso sui biancocelesti: "La Lazio secondo me in estate ha subito la pressione e ha perso lo scudetto. Troppe gare ravvicinate. Ora Simone sta riprendendo il filo del discorso. E finalmente in Champions ho visto una Lazio di dimensione internazionale. Mentre in passato l’Europa League era stata spesso snobbata".



Sulle italiane in Champions: "La Juve non avrà problemi. Ne sta incontrando l’Inter, ma la differenza di forze col girone bianconero è notevole. Sono convinto che alla fine supereranno il girone anche Lazio e Atalanta. La squadra di Gasperini pure nella scorsa stagione all’inizio accusò qualche problema, ma c’è sostanza di lavoro e di gioco. I bergamaschi resteranno protagonisti in Italia e in Europa".