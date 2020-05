Gianfranco Zola, storico attaccante del Cagliari e ora allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole: "Coronavirus? Capisco che ci sia un senso di profonda preoccupazione ma rivedere le squadre in campo può aiutare a ritrovarci dandoci allegria. Ognuno deve dare il proprio contributo, da chi dirige il Paese alla gente comune. Un grande sforzo collettivo per tornare alla normalità. Il rischio di un collasso. L’incertezza, perché non sappiamo cosa succederà, come diventeremo, e la paura, in questo caso sì, delle difficoltà a cui la gente sarà costretta. Ricominciare non può essere semplice e chiunque, da chi dirige il Paese alla gente comune, dovrà dare il proprio contributo".



BUFFON – "E capii subito, me ne posso vantare, che stavamo di fronte a un ragazzo destinato a diventare leggenda. Ci ho preso subito, anche se era facile. Mi è sempre piaciuto il calciatore e ancor prima l’uomo: solare, positivo, trascinatore, carismatico. Quando ti allenavi, se decideva di non farti fare gol, diventava complicato e quasi impossibile riuscirci. S’è meritato tutto e sono felice per lui".