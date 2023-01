C’è un nome a sorpresa tra i candidati per le elezioni dei vertici della Lega di Serie C. Le votazioni saranno tenute il 9 febbraio a Roma e, tra i papabili, c’è anche Gianfranco Zola. L’ex Cagliari, Chelsea e Napoli correrà per fare da vicepresidente al giornalista Matteo Marani, in procinto di ufficializzare a giorni la sua candidatura. Lo riporta Ansa, sarà rivale per l’elezione dell’attuale vicepresidente della Lega Serie C, Marcel Vulpis.