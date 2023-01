Dopo la sosta invernale riparte la Serie C, che si prepara al rush finale in vista della tanto agognata promozione in B. Al momento a guidare la corsa sono, ma la sensazione è che il campionato abbia ancora moltissimo da dire., che danno tutta l'impressione di essere una vera e propria. Diverso il caso del, che oltre a essere per distacco la migliore squadra della Serie C, appare indal punto di vista del gioco e dei risultati.A dispetto della leadership della, favorite per la vittoria finale sono ancora, rispettivamente seconda e terza a una manciata di punti dalla vetta.potrà essere il quid in più per alzare il livello nella corsa alla promozione diretta a discapito di una capolista che mai nella sua storia ha viaggiato a questi ritmi e con questi obiettivi., che nonostante il passo falso dell'ultimo turno ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine. Iltra le due emiliano-romagnole infiammerà tutto il girone di ritorno, con la Virtus Entella a fare da spettatore interessato. Già questo primo turno post natalizio potrebbe essere interessante, con la Reggiana impegnata contro l'ostico Siena e il Cavalluccio che ospiterà il Rimini nel derby di Romagna.La corsa alla Serie B inizia ufficialmente questo weekend, con i club che dovranno offrire il proprio contributo in termini di mercato. E quindi occhio anche alle voci che arrivano dagli uffici, che potrebbero spostare i precari equilibri di un campionato appassionante come non mai. Da questo punto attenzione soprattutto a, che potrebbero regalare colpi a sorpresa nel mese di gennaio, ma per il momento, almeno fino a lunedì,