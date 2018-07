Gianfranco Zola ha commentato ai microfoni di Sky Sport il possibile approdo di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Magic Box potrebbe assumere il ruolo di vice allenatore dell'ormai ex Napoli.



Queste le sue parole: "Futuro al Chelsea con Sarri? Se ne parla tanto... Ci sono tante squadre che vorrebbero un allenatore come Sarri. Credo che le parti ci stiano lavorando, ma non so di più. Cosa mi piace di Sarri? La prima volta che mi sono avvicinato a lui è stato durante l'esperienza al Cagliari. Una delle squadre che più mi piaceva era l'Empoli di Sarri. A me piaceva perché aveva un atteggiamento diverso rispetto alle altre, era un atteggiamento da grande squadra che cercava sempre di essere propositiva in campo. A Napoli la sua bravura è diventata solo più evidente. Cerca sempre l'iniziativa sul campo, è bravo per questo ed i risultati parlano per lui. Chi ama il calcio non può non ammirare il gioco di Sarri. Conte? Ha fatto un grandissimo lavoro. Se Sarri dovesse andare al Chelsea mi auguro che possa lavorare come vuole, perché lui riesce a migliorare le squadre così. E' sicuramente una sfida diversa, il Chelsea è una situazione nuova. Spero che Maurizio possa avere la possibilità di fare un ottimo lavoro".