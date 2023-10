Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola ha parlato, da ex partenopeo, della prossima gara di campionato tra Napoli e Milan:



Napoli-Milan è ancora un duello per lo scudetto?

"Assolutamente sì, le inserisco tra le quattro grandi candidate insieme a Inter e Juve, mentre Roma e Lazio sono un gradino più dietro".



Chi è la favorita?

"L’Inter. Ha una rosa più profonda e ricca di qualità in ogni reparto, è in ottima forma e si esprime con buona continuità da mesi. Tuttavia, da anni è la favorita di inizio stagione...".



Sulle scommesse...

"Sono ragazzi, come lo siamo stati tutti, e hanno avuto comportamenti impropri. Può capitare, l’importante è che sappiano assumersi le responsabilità, voltare pagina e ricavare degli insegnamenti per la vita. Se si tratta di una malattia, può colpire chiunque e bisogna curarla, e come tale non va strumentalizzata".