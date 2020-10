Gianfranco Zola, bandiera del Cagliari, ora allenatore in attesa della chiamata giusta, parla a la Gazzetta dello Sport di quello che può essere il futuro: "Quando deciderò di rimettermi sul mercato gli obiettivi saranno il calcio italiano, la Premier e la Championship, che conosco bene". Due parole, poi, sul numero 10 nel calcio moderno: "Il calcio ora è troppo diverso. Il ruolo del fantasista praticamente non esiste più, perché i 10 giocano in più posizioni: come seconda punta, da esterno, da falso nove o anche da interni a centrocampo. Però ci sono dei giocatori di grande qualità e fantasia che mi piacciono molto. Per esempio Zaniolo è un calciatore che apprezzo tantissimo, così come Insigne a Napoli".



IL RIMPIANTO - "Inizio dalla più grande gioia: aver chiuso la carriera da protagonista con il Cagliari. Era il sogno da ragazzo. Di errori ne ho commessi tanti ma rifarei tutto. Spesso i giovani quando si avvicinano al calcio pensano che i loro idoli non sbaglino mai, ma non è così. Sbagliare è fondamentale per migliorare. Senza tutti gli errori fatti non sarei diventato quello che sono".