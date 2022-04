Intervistato da Sky, l'ex attaccante, Gianfranco Zola, ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto tra Inter e Milan.



"Inter-Roma e Lazio-Milan? In teoria l'impegno più complicato ce l'ha il Milan, soprattutto perché gioca fuori casa, e poi la Lazio è una squadra in buona salute. L'Inter gioca in casa e questo è un grosso vantaggio. Mi sembra che dopo la vittoria di Torino contro la Juventus si sia rimessa in carreggiata. Poi il calcio ha le sue regole, a volte i pronostici non hanno una logica, dipende da tante cose. Non escluderei dalla corsa scudetto il Napoli, anche se ha avuto qualche battuta d'arresto. Secondo me l'Inter è la squadra più attrezzata, sia per la qualità della rosa che per la lunghezza. Poi ha vinto l'anno scorso, e questo ha un peso specifico importante".