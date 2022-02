"L’Inter è la mia favorita per lo scudetto, il Napoli non mollerà, ma anche il Milan e la Juve sono in corsa" dice Gianfranco Zola intervistato da La Gazzetta dello Sport. Chi l’ha colpita in A? "Chiesa mi piace tantissimo. Poi Zaniolo, che deve crescere in alcuni aspetti, ma è una potenziale superstar. Il terzo nome è Bastoni: ha classe. L’Italia ha bisogno di qualità e di creatività".