Una vera e propria banca dati per giovani talenti, allenatori e dirigenti. È quel che ha creato zonacalciofaidate.it il sito specializzato e rivolto agli addetti ai lavori, che segue molto da vicino il calcio a 360° con notizie, risultati, classifiche e curiosità di tutti i campionati nazionali con particolari approfondimenti su quelli giovanili e dilettantistici.



Zonacalciofaidate.it ha infatti studiato e messo a disposizione degli utenti uno spazio informatico gratuito dove puoi presentare la tua carriera calcistica per farti conoscere. Di fatto i calciatori, gli allenatori, i dirigenti, le società, gli agenti, e gli osservatori possono interagire fra loro, chattare scambiare informazioni. “Attiva il tuo profilo” entra nella tua area personale e gestisci la tua figura calcistica. Inserendo il proprio curriculum che sarà visibile a tutti, si ha dunque la possibilità di incontrare nuove realtà e cogliere tante opportunità.



Si potranno così trovare profili calcistici di tutti gli iscritti e soprattutto entrare nell’area calciomercato (la più ambita) con allenatori, calciatrici e calciatori tutti svincolati e disponibili ad essere contattati dalle società e dagli agenti e dagli agenti. Inoltre si potranno invitare le squadre giuste del proprio livello o eventualmente superiore, per organizzare tornei o semplici amichevoli.