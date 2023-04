ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:, è un problema di cultura. Nella vita bisogna prendere posizione e io l'ho fatto più volte. Nel 2005 durante una partita con l'Inter presi in mano il pallone per dire: 'basta, non ce la faccio. Adesso non gioco più'. Lukaku? Ognuno reagisce a modo suo. È chiaro che se giochi davanti a 50mila persone, e i tifosi iniziano a fischiarti, a fare il verso della scimmia e a tartassarti con quei maledetti buu razzisti, allora qualcosa scatta. Io a Messina sono esploso. Ero vicino alla linea di fondo, ho sentito di tutto e non ci ho visto più"."Bandire a vita chi fa cori razzisti? Forse no. In fondo anche gli ignoranti hanno diritto a una seconda chance. Io vorrei che queste persone riflettessero su quello che fanno. Sulle conseguenze che un gesto simile può avere non solo nelle loro vite, ma soprattutto in quelle degli altri. Provvedimenti durissimi. Intanto tenere fuori queste persone, magari per qualche anno, in modo che possano capire cos’hanno fatto. E poie poi si ricomincia da capo. È questione di educazione, di rispetto e soprattutto di cultura".Gli imbecilli ci saranno sempre. L’Italia non è un paese razzista, assolutamente. Ho vissuto anni meravigliosi. I razzisti sono pochi e vanno combattuti con ogni mezzo. L’unico problema è che purtroppo esistono persone poco intelligenti.senza mai abbassare la testa. Nel 2005 avevo 22 anni e scelsi di fare così. Non potevo sopportare che a Messina, a casa mia, ci fosse qualche idiota pronto a insultarmi. Quindi ho preso il pallone. Fu un gesto istintivo.