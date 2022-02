IL TABELLINO

Tant’è che nonostante una partita da recuperare per i nerazzurri. Il triangolo sì, dunque, dopo il successo del Napoli a Venezia.Due gol (59’ Osimhen e 100’ Petagna) ei. Per il Venezia, invece, una sconfitta, un’altra sconfitta, che crea un sacco di problemi, visto cheSi sa, hanno urgenze opposte e contrastanti, il Venezia e il Napoli. E perquesto, è ovvio, quella che t’aspetti è una partita dai ritmi sostenuti e pure daibuoni contenuti di gioco e d’aggressività, come del resto è nei principi deirispettivi ed esimi allenatori. Uno, Spalletti, per l’occasione rispolvera; l’altro, Zanetti, rispetto all’ultima volta rivoluziona disegno e formazione. Per contrastare l’Inter,infatti, sul prato di San Siro aveva tracciato un tre-cinque-due onesto ecombattivo sino all’ultimo minuto. Stavolta no. Stavolta torna al desideriod’una squadra che non ha timori e dà vita a un quattro-tre-tre che,probabilmente, nelle sue intenzioni contiene due messaggi: giocare con treattaccanti per tenere quanto più possibile il Napoli basso e non rinunciare allacaccia al gol. Che, si capisce, è splendida teoria. Teoria, però. Perché poi allaprova del campo le cose cambiano parecchio.Questo vuol dire quel settanta per cento di possesso azzurro nella prima metà gara. Già, ma il possesso senza eccellenti valori prestatiti serve a poco. Si sa: è fine a se stesso. E, infatti, il Napoli che governa la partita, lo fa solo sino al limite dell’area del Venezia. Poi, quando arriva là, gli manca sempre l’dea geniale, l’illuminazione, il passaggio vincente, il colpo del successo. Insomma, gli vengono meno gli uomini più illustri: da Zielinski aFabian, da Politano a Insigne, mentre il ritrovato Osimhen fa quello che può.Ovvero, quelle due o tre volte che gli capita il pallone cerca subito la porta, ma nella migliore delle poche opportunità che il primo tempo gli riserva, (28’)trova il palo e basta.Ecco, la prima mezz’ora di questa partita è una mezza accademia del Napoli,ma sempre a marce basse, troppo basse per sorprendere un Venezia, sì contre attaccanti, ma soprattutto attentissimo agli spazi e alle marcature dalcentrocampo in giù. Ed è per questo che alla fine rischia poco. Poi, dopo lamezz’ora, il Venezia diventa pure coraggioso e arriva un paio di volte dalleparti del portiere azzurro. Prima con Ebuehi che spara, però, fuori e poi conOrekeke, che impegna Ospina a terra. Poco, è vero, ma del resto così va lapartita: da una parte c’è il Napoli che palleggia, che è geometrico ma troppomoscio quando c’è da concludere l’azione e dall’altra c’è un Venezia che siritrova con un’opzione e basta: il lancio lungo per Orekeke troppo solo, però,per far paura. Insomma, una mezza noia. E, comunque sia, un tradimentodelle attese invece ardimentose. Che, si sa, è sempre il rischio che corronopartite di grande interesse.ùLosanno tutti e due, ma il primo che si dà una mossa è il Napoli. Tant’è che,dopo un tentativo di Johnsen da lontano (50’, para Ospina a terra),E’ Politano (59’) che da destrapennella un cross sul quale vola il centravanti mascherato. Caldara edEbuehi restano a guardare e il gol è cosa fatta. Il Napoli respira. Certo, un golnon dà certezze, ma la partita adesso è meno complicata per gli azzurri.Si complicano – e parecchio – invece, le cose per Zanetti. Il quale altro nonpuò che provare a scuotere il Venezia. E allora, in rapida successione, fuoriNani (deludente assai) e dentro Henry seconda punta e poi fuori pureJohnsen e Crnigoj per Aramu e Busio. Cerca freschezza, spinta, voglia, ilVenezia. Ma in verità poco ci riesce, mentre il tempo passa e la partitadiventa soprattutto la partita degli allenatori. Zanetti, infatti, alla ricerca di unormai disperato quattro-due-quattro richiama anche Ampadu e Cuisance es’affida a Fiordilino e soprattutto a Nsame, il centravanti ex Servette e YoungBoys, all’esordio nel nostro campionato. Mosse alle quali Spalletti replica conMertens ed Elmas al posto di Politano e Insigne e poi con Ghoulam ePetagna per Zielinski acciaccato e per Osigol.Insomma, sbilanciatissimo il Venezia e assai più accorto il Napoli per effettodelle sostituzioni. Tantì’è che addirittura al centesimo minuto, in contropiede,il Napoli raddoppia. Combinazione Lobotka, Petagna, Mertens e sullarespinta di Lezzerini è ancora Petagnone a fare gol.) e l’arbitroMariani, con conseguenze lievi, per fortuna, per entrambi.: Lezzerini; Ebuehi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Cuisance (dal 33’st Nsamé), Ampadu (dal 33’st Fiordilino), Crnigoj (dal 25’st Busio); Nani (dal 16’st Henry), Johnsen (dal 25’st Aramu), Okereke. All. P. Zanetti: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano (dal 34’st Elmas), Zielinsky (dal 44’st Ghoulam), Insigne (dal 34’st Mertens); Osimhen (dal 44’st Petagna). All. L. Spalletti: 14’st Osimhen (N), 55’st Petagna (N)14’st Politano (N)28’st Mario Rui (N), 31’st Busio (V), 37’st Lobotka (N), 44’st Ceccaroni (V)50’st Ebuhei (V): Maurizio Mariani di Roma