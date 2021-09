Continua la settimana europea, oggi in campo Lazio e Napoli in Europa League e Roma in Conference League. La squadra di Sarri, sconfitta alla prima giornata dal Galatasaray, attende la Lokomotiv Mosca, mentre il Napoli, che ha pareggiato contro il Leicester all'esordio, se la vedrà con lo Spartak Mosca. In Conference League la Roma di Mourinho, che farà turnover, cerca il secondo successo dopo quello contro il Cska Sofia.



EUROPA LEAGUE



Lazio-Lokomotiv Mosca ore 21

tv: Sky Sport, TV8, Dazn



Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Moro.



Lokomotiv Mosca (4-3-1-2): Guilherme; Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Silyanov; Beka Beka, Maradishvili, Kulikov; Zhemaletdinov; Smolov, Kerk.



Napoli-Spartak Mosca ore 18.45

tv: Sky Sport



Napoli (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen



Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes.





CONFERENCE LEAGUE



Zorya-Roma ore 18.45

tv: Sky Sport, Dazn



Zorya (4-3-3): Matsapura; Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek, Juninho; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyadmanesh, Gromov, Kabaiev



Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral