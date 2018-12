Antonio Marchesano, calciatore dello Zurigo, ha parlato a CalcioNapoli24 TV:



"Sono stato molto contento di pescare il Napoli, è un sogno giocare contro questa squadra fortissima, seguo molto la Serie A. Sarà dura per noi perché il livello è diverso. Proveremo a vincere ed a passare il turno.



Scudetto? E' difficile, se la Juventus continua così... La vedo dura per il primato, ma credo possa chiudere al secondo posto con un buon margine di vantaggio sulla terza.



In Svizzera la Juventus è lo Young Boys. Il campionato è praticamente già chiuso, non siamo stati costanti noi perché il livello mostrato in Europa League dimostra che potevamo fare di più.



Inizialmente abbiamo dimostrato molta compattezza difensiva, ma recentemente ne abbiamo presi davvero troppi di gol e dobbiamo migliorare.



Sono emozionato al pensiero di giocare contro una squadra come il Napoli, è una squadra fortissima che meriterebbe la Champions League.



Non vedo l'ora di giocare in uno stadio magnifico come il San Paolo, anche se immagino che non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Anche il nostro stadio non è troppo adatto al calcio perché c'è la pista d'atletica, ci saranno moltissimi tifosi italiani perché sono molti i cittadini italiani a Zurigo.



Ho avuto piacere di giocare contro Insigne, mi ispiro un po' a lui. Quando l'ho affrontato si vedeva che era molto forte"