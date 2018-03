Intervista esclusiva di Mario Balotelli alla Domenica Sportiva, in onda domani, su Rai2 alle 23.00. L'ex attaccante di Inter e Milan ha parlato della sua volontà di rientrare in Italia: "Del mio futuro si sta occupando il mio procuratore Raiola. Io so soltanto che sono maturato e sono pronto a rientrare in Italia. Al Milan? Penso che sia molto difficile, sarebbe la terza volta. Juve e Napoli, però, sono squadre che mi sono molto simpatiche".



LA NAZIONALE? 'SONO PRONTO A TORNARE' - La punta del Nizza, poi, non ha nascosto il proprio disappunto per la mancata convocazione in Nazionale nel recente passato: una scelta precisa, secondo lui, dell'ex Ct: "Ventura l’anno scorso è venuto a Nizza prima della gara contro il Psg; abbiamo parlato a lungo ma ho capito subito che non mi avrebbe mai convocato. E io invece la convocazione la meritavo. Ora però lui in panchina non c'è più, e io sono pronto a tornare in azzurro”.