Mentre infuria il dibattito dopo una seconda giornata di campionato ricca di episodi controversi , il Il duro sfogo , davanti a microfoni e telecamere, del capitano bianconero dopo il match contro il Genoa ha lasciato il segno e con esso una malcelata irritazione da chi si sta adoperando per rendere più efficace l'impatto di uno strumento che presenta ancora delle criticità. Del resto, siamo soltanto all'inizio della fase di sperimentazione, ma sono stati sufficienti soltanto 180 minuti per rendere il clima incandescente.- Dopo la partita di "Marassi", Buffon aveva usato questi toni: "IDi questo passo, arriveremo ad avere 55 calci di rigore a partita. Non è più calcio, ma pallone da laboratorio". Concetti chiari, forti, espressi da un simbolo del calcio italiano e dal capitano della Nazionale,Su questo aspetto e sul fatto che, soltanto una settimana prima dopo Juve Cagliari, Buffon avesse utilizzato argomenti più concilianti ("Ben venga il Var, porterà più tranquillità"), si fonda il fastidio del mondo arbitrale, che non prende posizioni ufficiali ma informalmente rispedisce le critiche al mittente.