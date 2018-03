Pronti via e tutto rimane invariato: Hamilton mantiene la prima posizione, nonostante i tentativi di Vettel e Raikkonen. L’inglese rifila subito un certo margine ai due ferraristi (quasi due secondi), ma bastano cinque giri e le due rosse tornano ai ritmi della Mercedes. Subito fuori Sirotkin ed Ericsson.Al giro numero 12 è Raikkonen a far sentire la propria voce, con un 1.28.040 che rappresenta il giro veloce del momento. Le due Ferrari ed Hamilton mantengono una velocità costante e molto più performante rispetto al resto del gruppo, che già dopo 15 giri ha ben 13 secondi di distacco.Inevitabile, dunque, che a decidere la gara possano essere i bit stop. Al 19esimo giro si ferma Raikkonen, che rientra comunque in terza posizione davanti al gruppo guidato da Magnussen. Il giro successivo tocca ad Hamilton e la cosa che accomuna i due è che andranno avanti fino alla fine senza ulteriori soste. Problemi per le due Haas: Magnussen ko dopo il pit stop, Grosjean fuori a bordo pista: il tutto nel giro di due tornate.Al giro 26 si ferma ai box Vettel perché entra in pista la safety car: Hamilton costretto a rallentare e Ferrari che si ritrova davanti all’inglese. L’ingresso della safety car ( che oltretutto è una Mercedes… ) va a favore della Ferrari, visto che quando si riprende al giro 32 le posizioni sono ben delineate. Al 45esimo giro Vettel mette pressione ad Hamilton con il best lap (1.26.785); e difatti il britannico, tre tornate dopo, va lungo e in blocco gomme perdendo terreno dal tedesco.L'inglese, con un giro veloce dietro l'altro, si riporta sotto ma al 50esimo giro (su 58 totali) registra qualche problema alle gomme posteriori e perde nuovamente terreno da Vettel . Si avvicinano anche Raikkonen e Ricciardo, con Alonso quinto, ma ormai è troppo tardi. Trionfa Vettel, dopo la pole position di Hamilton: proprio come l'anno scorso. Anche se in casa Ferrari sperano che le cose, alla fine, possano andare diversamente.1 Sebastian Vettel; 2 Lewis Hamilton + 5.9 3 Kimi Räikkönen 57 + 7.7 4 Daniel Ricciardo 57 + 8.6 5 Fernando Alonso 57 + 29.4 6 Max Verstappen 57 + 29.8 7 Nico Hülkenberg 57 + 31.8 8 Valtteri Bottas 57 + 33.6 9 Stoffel Vandoorne 57 + 35.9 10 Carlos Sainz Jr 57 + 45.6 11 Sergio Pérez 57 + 46.2 12 Esteban Ocon 57 + 54.7 13 Charles Leclerc 56 + 1:12.6 14 Lance Stroll 56 + 1:14.1 15 Brendon Hartley 55 a un giro 16 Romain Grosjean 24 a 32 giros (DNF) 17 Kevin Magnussen 24 a 32 giros (DNF) 18 Pierre Gasly 14 a 42 giros (DNF) 19 Marcus Ericsson 6 a 50 giros (DNF) 20 Sergey Sirotkin 5 a 51 giros (DNF)