Che futuro per Gabriel Barbosa? L'attaccante brasiliano è in prestito fino a dicembre 2018 dal Santos all'Inter, ma un ritorno in nerazzurro non è escluso. Parlando in esclusiva ai microfoni di FcInterNews l'attaccante brasiliano ha confermato la voglia di voler avere una nuova chance in nerazzurro.



Nel Santos è tornato a essere il vero Gabigol. Quel calciatore molto forte che tutto il mondo ammirava. Cosa è cambiato tra Italia e Brasile?

“Penso di aver imparato molte cose in Europa. La differenza principale è che adesso qui sto scendendo in campo con continuità, in svariate partite. Sento la fiducia che mi serve per giocare al meglio e mostrare quello che so fare”.



Che ricordi ha dell’Inter? Segue ancora il suo ex club?

“È stato un periodo di apprendimento e crescita. In campo e come uomo. Ho appreso molto giocando per i nerazzurri e vivendo a Milano. Eh sì, mi capita di vedere in televisione le partite dell’Inter”.



Lei è nel cuore dei tifosi nerazzurri e ha ancora un contratto in essere con la Beneamata. Non ha brama di rivincita? Di tornare a giocare per l’Inter e far vedere a tutti di che pasta è fatto?

“Sì, ho questa voglia di rivincita. Mi piace molto l’affetto dei tifosi. Colgo l’occasione per ringraziare tutti per quanto mi hanno trasmesso quando ero nel club. E quindi sì, mi piacerebbe tornare. E giocare. Però questo sarà definito in futuro”.



Ha un ulteriore messaggio per i tifosi dell’Inter?

“Forza Inter. Che siano sempre felici e al fianco della squadra. E ancora grazie per tutto il sostegno e l’affetto che mi hanno dimostrato”.