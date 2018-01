La cessione improvvisa di Emerson Palmieri al Chelsea impone alladi cercare un nuovo titolare per la sua fascia mancina.L'attenzione di Eusebio Di Francesco sarebbe caduta a tal proposito sull'esterno del Genoa. I giallorossi sarebbero disposti a garantire al Grifone, già vicinissimo a Pegli la scorsa estate.I capitolini non sono però gli unici interessati a garantirsi le prestazioni del venticinquenne uruguaiano.ci sono infatti da tempoIeri sera tuttavia il direttore generale del Grifone Giorgio Perinetti, poco prima del fischio d'inizio di Juventus-Genoa, ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna proposta ufficiale per Laxalt.