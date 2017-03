Oggi,si celebra in tutto il mondo lafesta nata nel 2012 e voluta dall'Onu,. Sono differenti i modi per provare a raggiungere quello che è ormai diventato l'obiettivo della maggior parte delle persone che abitano il pianeta:come dipingere, scrivere poesie o canzoni, cucinare, ma anche guardare alla televisione o dal vivo il proprio sport preferito, o leggere un buon libro o un articolo interessante.anzi alla "gioia" vista come: sfruttando anche il cAlessandro, titolare della rubrica.In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Per l'occasione, abbiamo scelto di evocarein una top 10 eccezionale in occasione dellaSperando di riuscire a strapparvi un sorriso, in un momento storico che sicuramente non ne regala troppi (l'Italia è al cinquantesimo posto della classifica dei paesi più felici, guidata da Danimarca e Svizzera).@AleDigio89