Il primo rinforzo in difesa per la nuova Inter di Spalletti non arriva dalla Roma. Che, dopo il no di Manolas allo Zenit, si è accordata per cedere Rudiger al Chelsea di Conte. In nerazzurro arriva Skriniar, valutato 35 milioni di euro: 20 milioni più il cartellino di Caprari, ceduto alla Sampdoria. Dove il difensore slovacco, inserito nella top 11 dell'Uefa per l'Europeo Under 21, ha fatto benissimo al suo primo campionato in Serie A. Arrivato a Genova dallo Zilina per un milione di euro, Skriniar (classe 1995) ha esordito da titolare alla quarta giornata di campionato contro il Milan ed è diventato subito una colonna portante della difesa blucerchiata. Tanto che ha saltato solo una partita per squalifica, dopo l'espulsione rimediata nella rocambolesca sconfitta per 7-3 a Roma con la Lazio.



IL CONFRONTO CON BONUCCI - Per Skriniar parlano i numeri: in fase difensiva può vantare delle ottime statistiche, addirittura migliori di quelle di Bonucci. Superato nel confronto in duelli vinti (120-87, 58,5%-53%), contrasti vinti (32-21, 84,2%-72,4%), contrasti aerei vinti (50-39), palloni recuperati (245-128), respinte (173-95), blocchi (24-13). Bisogna però considerare che la Juve è arrivata prima in classifica, quindi è stata meno impegnata in difesa della Sampdoria (decima). Dal canto suo, Bonucci ha dei dati migliori in fase offensiva: gol (3-0), tiri in porta (5-2), occasioni create (10-4) e passaggi (1889-1820). Skriniar ha una migliore percentuale di passaggi riusciti totali (91,4% a 87,2%) e nella metà campo avversaria (84,4%-76,6%), anche perché il difensore della Juventus cerca dei lanci più difficili. Il giovane slovacco ha commesso 25 falli e causato 2 rigori, rimediando un'espulsione e 4 ammonizioni. Lo juventino ha commesso 27 falli non causando rigori, rimediando 5 ammonizioni e nessuna espulsione. Sia chiaro: non stiamo dicendo che oggi Skriniar sia più forte di Bonucci, ma che possiede delle qualità interessanti in prospettiva futura. Il campo e il tempo diranno se sarà in grado di mantenere queste incoraggianti promesse.