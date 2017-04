Giornata di vigilia, la più attesa di tutte. A Torino è arrivato il Barcellona, la Juve si trova davanti alla sfida più bella per dimostrarsi all'altezza delle più grandi. Un lunedì iniziato con la pubblicazione di tante interviste dei protagonisti attesi domani, che proseguirà con gli allenamenti di rifinitura e le conferenze stampa di Max Allegri e Luis Enrique. Calciomercato.com seguirà passo passo questo lungo cammino di avvicinamento verso Juventus-Barcellona con il suo inviato Nicola Balice.15.45 - Juve in campo a Vinovo per l'allenamento. Tutti presenti, anche Mario Mandzukic è regolarmente al suo posto all'interno del gruppo. Guarda le immagini.BARCELLONA - Il Barça è atterrato a Caselle alle 12.10, per poi trasferirsi all'NH Hotel di Lingotto dove svolgerà il ritiro. Alle 18.15 parlerà Luis Enrique con un giocatore, alle 19 si svolgerà all'interno dello Juventus Stadium l'allenamento di rifinitura.JUVENTUS - Alle 15.45 si terrà l'allenamento a Vinovo presso lo Juventus Center, alle 19.30 invece la conferenza stampa di Max Allegri. Che intanto medita una clamorosa doppia esclusione, se confermata.DYBALA - "Non voglio essere Messi, ma batterlo. Felice alla Juve, in futuro..." LEGGI QUI BONUCCI - "La Juve non perderebbe mai 6-1 col Barcellona, possiamo batterli". LEGGI QUI HIGUAIN - "Due partite alla morte per eliminare il Barcellona, ci crediamo" LEGGI QUI