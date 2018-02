Non mette piede in campo da inizio dicembre, quando ha giocato 14 minuti. E adesso la testa diè sempre più lontana dal Manchester United e orientata sul ritorno in Italia: José Mourinho non punta su di lui come titolare, lo vede come un'alternativa utile e poco altro, in estate sarà addio con ogni probabilità per Darmian corteggiato dalle big del nostro campionato. C'è di più:, quella bianconera è destinazione più che gradita per giugno. Insomma, la Juve e Darmian si piacciono come vi abbiamo raccontato in questi giorni.- Matteo sa giocare da terzino su entrambe le fasce, è italiano, ha qualità e esperienza: Marotta e Paratici hanno gettato le basi per trattare in estate, ci sarà poi da capire il prezzo definitivo dal Manchester United per il terzino scuola Milan. Ma un problema in più per la Juventus può essere la concorrenza: dopo le mille voci sulle manovre di disturbo, da Verdi a (soprattutto) Politano, il Napoli si è mosso concretamente per Darmian. Alla ricerca di un jolly sulle fasce, De Laurentiis e Giuntoli hanno sondato Matteo, lavori in corso per sfidare la Juventus. Che rimane in pole position, è pronta a stringere ma ha una concorrente seria in più. E la sfida Juve-Napoli torna sul mercato...