Carlos Bacca ai saluti ma non solo. In casa Milan la rivoluzione d'attacco potrebbe coinvolgere anche Gianluca Lapadula, preso nella scorsa estate dal Pescara e pronto a fare le valigie per trovare più spazio nel prossimo anno dopo un'annata spenta alle spalle del colombiano. Per lui, un tentativo del Genoa nelle scorse settimane con l'idea di inserire Giovanni Simeone nell'operazione ma la valutazione dell'argentino (25 milioni) ha fatto bloccare il discorso.



DERBY APERTO - Oltre ai rossoblù, il derby di Genova si apre con l'assalto della Sampdoria che può scattare presto per Lapadula. L'attaccante è stato inserito nella lista delle preferenze di Giampaolo che lo vorrebbe qualora uno tra Schick e Muriel dovesse partire a giugno, probabilità concreta. Le caratteristiche di Lapadula sono ritenute ideali per la Samp, Giampaolo stravede per lui e i blucerchiati sono pronti ad attivarsi. Per un derby che vedrà Lapadula al centro, l'addio al Milan non sarebbe una sorpresa.