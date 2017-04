. Dopo ildi giovedì (), oggi è un altro giorno importante per il club rossonero. Alle ore 11 a Casa Milan è in programma la prima conferenza stampa dei nuovi proprietari cinesi, al fianco di. Alle ore 14.30 è fissata l', che ratificherà le dimissioni del vecchioe nominerà quello nuovo composto da. Poi nel tardo pomeriggio è in programma la primadella nuova proprietà:con l'Interdi sabato a San Siro.Daniele Longo e Federico Zanon raccontano tutti gli aggiornamenti in tempo reale per Calciomercato.com.- "Dobbiamo pensare a costruire la squadra per la prossima stagione 2017/2018. Il ritardo del closing ci ha costretto a cambiare qualche obiettivo strada facendo, ma vogliamo mettere a disposizione dell'allenatore il 60-70% degli innesti già all'inizio del ritiro pre-campionato. Di pari passo per tornare ai vertici del calcio mondiale dobbiamo lavorare sul business della società sul mercato cinese: all'inizio ero un po' scettico su questo progetto della proprietà, ma vogliamo creare una società in Cina per sviluppare la parte commerciale e il marketing".- "Fin dall'inizio abbiamo affrontato questo argomento, ci teniamo a far sì che il Milan possa giocare in uno stadio adatto. San Siro è straordinario, prenderemo una decisione dopo averne parlato con l'Inter, con il Comune di Milano e con il Presidente della Regione Lombardia".- "Voglio portare altri interisti a Milanello? No, voglio portare a Milanello le migliori risorse umane, indipendentemente dalla loro provenzienza, ma non ho pregiudizi su chi lavora già qui. Sarà importante avere al nostro fianco qualcuno che incarni il Dna rossonero ma non è una priorità trovare un'altra bandiera, parlerò con chi c'è già come Franco Baresi e Filippo Galli".- "Settimana prossima consegneremo all'Uefa tutta la documentazione per il voluntary agreement con un piano triennale. Barbara Berlusconi resta presidente di Fondazione Milan. Tra i 740 milioni di euro per l'acquisto del club, più 100 milioni per i costi di gestione di quest'anno e altri milioni per gli investimenti futuri, è una transazione da oltre un miliardo: sarebbe una follia averla fatta senza finanziamenti. La parte debitoria è meno rilevante rispetto ad altri casi analoghi, quindi i tifosi possono stare tranquilli. Il club ha un livello d'indebitamento bassissimo rispetto alle sue potenzialità. Il primo obiettivo è tornare il prima possibile in Champions League".- "L'allenatore ha il nostro totale e pieno appoggio e supporto, con lui e Mirabelli condivideremo le idee su come rinforzare la squadra sul mercato. Abbiamo un budget importante per ricostruire un Milan molto competitivo e ambizioso".- "Da parte nostra c'è tutta la considerazione che merita Donnarumma e la volontà di risolvere la questione legata al rinnovo del suo contratto, rendendolo una colonna del Milan del futuro. Ma, tra il desiderio e la realtà, ci sono le discussioni che sicuramente avremo. E' una priorità che affronteremo col massimo impegno. Poi ci sono altri giocatori in scadenza di contratto nel 2018 (De Sciglio, ndr) e oltre come Suso".- Prende parola Marco: "Ringrazio Yonghong Li e David Li per la fiducia, Adriano Galliani e Barbara Berlusconi, che mi hanno accompagnato in questi ultimi mesi. Dico grazie anche ai dirigenti Fininvest per averci aspettato, nonostante qualche difficoltà nella trattativa dovuta a questioni tecniche che non dipendevano da noi. Finora ci siamo esposti poco, adesso saremo molto più chiari con i tifosi e con i media. Ieri sera a cena il presidente Silvio Berlusconi ci ha trasmesso tutto il suo amore per il Milan, la nuova proprietà non è venuta qui solo per fare business. Io faccio il manager, prendo in mano il club cercando di gestirlo nel miglior modo possibile dopo averlo studiato a lungo da fuori. Da martedì si comincia a lavorare".sta leggendo alcune dichiarazioni in lingua cinese ("Abbiamo una grande responsabilità, oltre alle aspettative dei tifosi in tutto il mondo. Vogliamo che i professionisti possano dedicarsi ai propri settori, Fassone dovrà sviluppare il lavoro per costruire il Milan del futuro, lui è il candidato migliore per essere il CEO per il futuro. Con la sua guida la gestione del Milan sarà sempre migliore, dobbiamo essere competitivi nel mondo, tutti i tifosi devono amare il Milan") senza rispondere alle domande dei giornalisti. In chiusura ha detto in italiano:: oggi rilascerà alcune dichiarazioni in conferenza stampa, ma non risponderà alle domande dei giornalisti. Per questo c'è Marco Fassone.