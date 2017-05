Dopo le parole dell'ad della Juventus Beppe Marotta e quelle del patron della Sampdoria Massimo Ferrero, arriva la terza e importante conferma sul forte interesse del club bianconero sull'attaccante classe '96 Patrik Schick. E' quella del vicepresidente della Juve, nonchè connazionale del ragazzo, Pavel Nedved, che si è espresso così ai microfoni di o2 tv, emittente del suo Paese: "Posso confermare che stiamo interessati a lui e certamente continueremo ad esserlo. Dipenderà da quello che lui e il suo agente sceglieranno di fare. Schick è il classico giocatore che sa stare in più posizioni in campo, può giocare in vari ruoli. Ha tecnica, velocità e fisico. Ha tutto per un attaccante. Il futuro è suo: deve solo tenere la testa a posto, e se lo farà avrà una grande carriera. Ha tutto per diventare il migliore".



MA L'INTER... - La Juventus resta dunque vigile sul giocatore, sotto contratto fino a giugno 2020 e blindato da una clausola rescissoria di 25 milioni di euro che Ferrero vorrebbe portare almeno a 40, ma l'Inter, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, al momento resta in vantaggio. Gli ottimi rapporti tra i nerazzurri e i blucerchiati e la disponibilità di Suning a versare una cifra vicina ai 35 milioni ha permesso all'Inter di guadagnare un certo vantaggio in una trattativa che, tuttavia, non può considerarsi conclusa.