Non ci sono soltanto le trattative di Dodò, Djuricic e Alvarez a tenere banco in casa Sampdoria. Sotto l'egida blucerchiata rientrano tanti altri giocatori che potrebbero cambiare squadra a gennaio, e anche su questo fronte sono impegnati gli uomini mercato di Corte Lambruschini. Si tratterà principalmente di operazioni che coinvolgeranno le serie minori.



La cadetteria dovrebbe essere anche il prossimo campionato di David Ivan, centrocampista slovacco classe 1995 cresciuto nelle giovanili doriane. Sul giovane blucerchiato, finito ai margini della rosa di Giampaolo, ci sarebbero la Pro Vercelli, il Foggia e l'Entella, anche se per i biancocelesti in questo momento non rappresenterebbe una priorità. Ivan, scrive Il Secolo XIX, era seguito anche da Cesena e Cremonese che però si sarebbero defilate.



Sempre in Serie B, la Sampdoria ha interrotto il prestito di Michele Rocca alla Pro Vercelli. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili dell'Inter è sceso in campo soltanto in tre occasioni con la maglia del club piemontese, disputando complessivamente 115 minuti. Il classe 1996 dovrebbe trasferirsi - sempre in prestito - alla Feralpi Salò. In Serie C invece saluteranno il Livorno il centravanti venezuelano Andrés Ponce e il terzino montenegrino Cristian Hadžiosmanović. Classe 1998, cresciuto tra le giovanili del Milan e quelle della Sampdoria, Hadžiosmanović interesserebbe alla Reggina.