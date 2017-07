L'incontro andato in scena ieri potrebbe rappresentare un punto di svolta per il mercato della Sampdoria: il responsabile dell'Area Tecnica blucerchiata Daniele Pradè ha visto Claudio Vigorelli, uno dei più importanti procuratori italiani, e il faccia a faccia potrebbe aver prodotto alcune interessanti idee per quanto ringuarda i futuri colpi in entrata di Corte Lambruschini.



Vigorelli tra gli altri assiste Davide Santon, il terzino dell'Inter che ciclicamente viene accostato alla Sampdoria. Questa sessione però potrebbe essere quella giusta per vedere l'esterno approdare a Genova. Secondo Sportitalia il faccia a faccia tenutosi a Milano avrebbe prodotto il 'sì' del giocatore, che avrebbe dato il suo assenso ad un trasferimento alla Sampdoria. Vigorelli però non è solamente l'agente di Santon, ma rappresenta anche l'altro sogno di mercato blucerchiato, ossia Jack Wilshere. Sul centrocampista dell'Arsenal c'è l'Antalyaspor (lo stesso presidente turco ha recentemente ammesso di essere in trattativa con il calciatore) ma l'incontro tra Wilshere e Pradè potrebbe riaprire la pista che conduce al giocatore inglese.