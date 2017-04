In questa stagione della Sampdoria gli errori di Emiliano Viviano si possono contare sulle dita di una mano. Il portierone blucerchiato è stato anzi determinante a più riprese per la causa blucerchiata, contribuendo con parecchi interventi importanti alla posizione in classifica del Doria.



Ieri, contro la Fiorentina, all'estremo difensore si può imputare qualche colpa sul secondo gol subito. Pochi istanti dopo però Viviano è stato determinante ancora su Babacar lanciato a rete a tempo scaduto. Un intervento di piede che ha salvato la Samp, e che ha preceduto di qualche secondo il fischio finale del signor Russo di Nola. Il numero 2 della Samp si è poi intrattenuto a parlare qualche secondo con l'attaccante senegalese, e su alcuni siti sono comparse delle presunte frasi che il portiere avrebbe pronunciato spiegando al centravanti che 'avrebbe dovuto alzare la palla'. Dichiarazioni che sarebbero scaturite ovviamente anche dalla sua fede calcistica dichiarata per la Fiorentina.



In realtà, il portiere della Sampdoria ha spazzato via tutte queste illazioni - se mai ce ne fosse stato bisogno - con un tweet abbastanza deciso e chiaro: "Se qualcuno proprio ci tiene a saperlo a fine partita ero incazzato per il secondo gol subito! Non fate chiacchiere da bar! E vorrei aggiungere che non ho parlato di questo con Babacar".