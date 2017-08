Il nuovo, ennesimo colpo di scena di una vicenda che sembra infinita, e che ha caratterizzato tutta l'estate della Sampdoria: il futuro di Patrik Schick resta al centro di speculazioni, voci e rumors. E ora sembra tingersi un po' di più del giallorosso della Roma. Il club capitolino negli ultimi giorni è piombato sul centravanti ceco, inizialmente in maniera più defilata, poi sempre più convinta. E l'interesse si è tramutato ben presto in una proposta concreta.



Fautore dell'inserimento per Schick è il ds Monchi, che segue il numero 14 doriano già dai tempi di Siviglia. Oltretutto il dirigente spagnolo ha con la Samp un canale già ben rodato, tanto è vero che un anno fa ha trattato in prima persona il trasferimento di Correa da Genova a Siviglia. Ieri sera è stato proprio il ds, assieme al dg Baldissoni, a discutere con l'avvocato Romei nella Capitale. L'offerta giallorossa soddisfa la Sampdoria, che si è vista proporre 38 milioni di euro pagabili in rate quadriennali e subordinati inizialmente ad un prestito oneroso da 5 milioni.



VOLONTA' SCHICK - La trattativa per il momento è frenata dallo stesso Schick, che sembra voler aspettare l'offerta dell'Inter. I nerazzurri prima dovrebbero perfezionare una qualche cessione, e il tempo materiale per attendere una simile concatenazione di eventi stringe sempre più. Gli agenti del calciatore hanno preso tempo, ma la Samp non concederà un orizzonte temporale infinito a Schick. Che presto potrebbe ritrovarsi di fronte ad un bivio: o accettare la proposta che la Samp ha sul tavolo e che soddisfa i blucerchiati (quella giallorossa) oppure rimanere per un'ulteriore stagione a Genova, e reggere il peso dell'attacco doriano. Scenario che potrebbe cambiare se una delle società estere interessate (Monaco, Psg o più defilate Bayern e Borussia) decidesse di affondare il colpo presentandosi a Corte Lambruschini con un ricco assegno per Ferrero. In particolare sarebbero i francesi del Paris Saint Germain la prima alternativa per Schick in caso di cessione all'estero.