43.80 Dopo i due anticipi del venerdì torna in campo la Serie A con il proseguo della 20esima giornata, la 1a del girone di ritornoApre alle 12:30 il lunch match fra Torino e Bologna con l'esordio sulla panchina dei granata di Walter Mazzarri dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic e la sfida con Donandoni e l'uomo mercato Simone Verdi.Quattro le gare delle 15 oltre a Milan-Crotone. Ilcapolista ospita al San Paolo ilmentre lain piena corsa Champions League fa visita allache nel girona d'andata aveva imposto il pareggio agli uomini di Simone Inzaghi. Scontri importanti in zona salvezza per il, che ospita laper provare a bissare il successo ottenuto sul Chievo e la sfida fraChiude, prima del posticipo serale fra Cagliari e Juventus la sfida delle 18 fraa cui non prenderà parte Radja Nainggolan, escluso dai convocati in seguito al video postato sui social per capodanno.