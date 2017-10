L'allenatore dell'Udinese Luigi Delneri ha parlato a Sky Sport della sconfitta sul campo della Fiorentina: "La prestazione nel primo tempo è figlia della sosta: il centrocampo poteva dare di più come aggressività. Abbiamo concesso troppo, nella ripresa abbiamo cercato di tornare in partita ma poi è subentrata la stanchezza. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla Samp".



Sulla doppietta dell'ex Thereau: "Thereau qui ha forse trovato il suo status. Ha fatto la sua partita, peccato abbia fatto gol con noi. Ma ci teneva oggi a fare gol. Il giocatore non si è mai discusso, si è discussa la posizione in campo. E' uno che può fare la differenza e oggi l'ha fatto".



Sul proprio futuro: "Noi allenatori viviamo di risultati. Gli allenatori devono ottenere risultati e vivono momenti buoni e meno buoni. Spesso le partite non sono figlie di quanto si fa in settimana".