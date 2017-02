Lapiace un po' a tutti. E tra le società di Serie A, al momento, è decisamente una delle più appetibili. Bilancio in ordine, parco giocatori di proprietà composto da tanti giocatori giovani e in rampa di lancio, una nuova 'casa' per la Primavera, con il progetto per i lavori al centro sportivo pronti a cominciare: sono tanti i motivi per cui 'quasi quotidianamente', scrive Il Secolo XIX, vengono recapitate a Corte Lambruschiniper la società.Pochissime dall'Italia, anche se ultimamente ha iniziato a circolare il nome di, il proprietario del colosso del caffè Segafredo, affiancato dal suo braccio destro Baraldi. Più spesso invece i potenziali acquirenti, o presunti tali, arrivano dall'estero. Ferrero e Romei avrebbero già ricevuto parecchi intermediari di gruppi cinesi, e anche il potente Ramadani avrebbe proposto in passato qualche possibile compratore. Per ora, sempre secondo il quotidiano, la pista più calda sarebbe quella che conduce ad un gruppo di, I primi contatti ci sarebbero già stati, e starebbero proseguendo. Però sul tavolo di Ferrero non sono ancora arrivate proposte concrete, tali da far riflettere la proprietà blucerchiata. La posizione del patron doriano è arcinota: la Sampdoria, o meglio, lo è per 100 milioni. Una cifra che sembra fuori mercato, soprattutto senza uno stadio di proprietà. Quello dell'impianto è un tema caro a Ferrero, tanto è vero che è stato l'argomento centrale dell'incontro con il governatore Toti di qualche giorno fa. Uno stadio tutto blucerchiato consentirebbe alla Samp di acquisiredi fronte ad un potenziale acquirente.