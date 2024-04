Cagliari, le pagelle di CM: difesa da horror, centrocampo sovrastato

prende due gol senza aver mai toccato prima il pallone. Dopo il riposo tiene a galla i suoi con un colpo di reni che nega la doppietta a Thorsby prima di capitolare nuovamente di fronte a Gudmundsson.Thorsby gli salta in testa in occasione del vantaggio. In generale appare sempre in difficoltà nel gestire le folate offensive del Grifone.(dal 1' st: la gamba non gli manca, la voglia neppure. Con il senno di poi forse lo si poteva impiegare al primo minuto).prova a contenere Retegui lavorando molto di fisico, ma quando i genoani lo puntano in velocità per lui (e per il Cagliari) sono dolori veri.

in difficoltà come il resto della retroguardia cagliaritana.letteralmente spazzato via dalla forza e dall'esperienza dei colleghi genoani. Non entra praticamente mai in partita. E infatti per lui la stessa termina dopo soli 45 minuti.(dal 1' st: il suo ingresso cambia volto e velocità alla mediana del Cagliari. Ma non abbastanza per invertire una rotta ormai compromessa).suo l'unico squillo sardo nella prima frazione: un'inzuccata su angolo che mette i brividi a Martinez. Unico lampo in una gara che lo vede affondare con il resto della truppa sarda.

assente nel primo tempo, si rivede nella ripresa quando prova a disegnare traiettorie importanti ma non sempre capite per i compagni.da ex blucerchiato tenta in qualche modo di creare qualche dispiacere ai vecchi cugini. Ma le intenzione restano tali.(dal 40' sttrequartista, ala, seconda punta. Ranieri prova a cambiargli più volte il ruolo nel vano tentativo di cambiare il copione di una serata storta. In tutto questo lui finisce per andare in confusione senza riuscire a combinare nulla di buono.braccato dagli avversari e mal servito dai compagni, ha pochissime occasioni per mettersi in luce.

(dal 27' st: ci mette 20 secondi a fare ciò che Shomurodov non fa in un'ora: sfiorare il gol).vince, a sorpresa, il ballottaggio con Lapadula ma la sua partita si rivela un supplizio, soprattutto a causa delle cattive maniere che gli riserva la difesa del Grifone.(dal 1' stex dal dente avvelenato che non ha mai l'occasione per lasciare il suo morso).le tante defezioni degli ultimi giorni ne condizionano le scelte. Dopo un primo tempo in cui i suoi non sono mai in partita, prova a cambiare le cose con i cambi di metà gara e mescolando spesso la posizione degli uomini in campo. Ma non gli va bene. Brutta battuta d'arresto che tuttavia non inficia la corsa verso la salvezza.