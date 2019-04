Il Calcio è Poesia 1 aprile 2001. 18 anni fa Andrea Pirlo e Roberto Baggio componevano una Poesia. Una Poesia indelebile. Una Poesia immortale. Una Poesia che a diciotto anni di distanza fa ancora battere i cuori. Pubblicato da La leva calcistica della classe '68 su Domenica 31 marzo 2019

Erae Robertocon la maglia delcontro la sua ex, segnava. Su assist di Andreaun gioiello a fine carriera che rappresenta alla perfezione il genio, il controllo e la velocità d'esecuzione: cross perfetto del centrocampista poi Campione del Mondo, il Divin Codino controlla e al tempo stesso sposta il pallone mandando a vuoto van Der Sar, per poi depositarlo in rete. Vedere per credere: