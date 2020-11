Gol e assist, dribbling e sterzate.. Attaccante come Fantantonio, nelle giovanili ha stupito tutti attirando anche l'interesse di altri club:. Tre anni di contratto per crescere e diventare grande con questa maglia, e magari esaudire il grande sogno nel cassetto del debutto in Serie A.- Oltre ad avere il suo stesso cognome, con Cassano sr Claudio condivide anche i piedi da predestinato e le origini baresi.; lui si è innamorato di questi colori che non vuole più lasciare. Ora tocca a Claudio dimostrare in campo di meritarsi il primo contratto da pro: testa sulle spalle e un pallone tra i piedi, la Roma scopra un altro Cassano.