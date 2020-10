La sera del 15 ottobre di quattordici anni fa, faceva il suo esordio con la maglia della Juventus un giocatore destinato a diventarne il capitano: Giorgio Chiellini. Accadde allo Stadio delle Alpi nel 2005, in un match vinto 1-0 dai bianconeri di Capello contro il Messina di Mutti. Segna Del Piero al 24’ e i campioni d’Italia in carica gestiscono il vantaggio fino alla fine. Al 75’, però, c’è spazio per far debuttare un giovane difensore, arrivato dal Livorno e reduce da una stagione in prestito alla Fiorentina. Chiellini muove i primi passi da juventino proprio in quella sera, dopo essere subentrato ad un campione del calibro di Pavel Nedved. Lo stesso Nedved che adesso, da vicepresidente, apprezza dalla tribuna le sue partite da capitano.