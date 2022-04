Stando a quanto riportato da SkyTg24,, tramite il proprio sito internet,, realizzati dalla Ferrero Ardennes S.A. (nella foto Ansa). I lotti in questione sarebbero stati prodotti nello stabilimento di Rue Pietro Ferrero, nella cittadina belga di Arlon., aggiungendosi ai Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”. Lo stabilimento a sud-est di Bruxelles è stato chiuso lo scorso 8 aprile, dopo le segnalazioni di alcuni paesi nordeuropei.Il Regno Unito fu il primo paese a lanciare l’allarme dopo un primo episodio del 7 gennaio scorso.(EFSA e ECDC)Stando sempre al loro comunicato,Viene reso noto che sono in corso ulteriori indagini per trovare le cause, le tempistiche e le possibili contaminazioni di materie prime o degli strumenti utilizzati per la fabbricazione.La Kinder sottolinea che i casi non riguarderebbero i lotti delle Uova di Pasqua, in quanto la loro produzione avverrebbe nello stabilimento italiano di Alba, in provincia di Cuneo.