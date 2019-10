nella giornata dela partire dalle ore 8,30 presso il Salone d'Onore del Palazzo H del CONI.(c/o l’aula multimediale del Milano Business Center in Via Mauro Macchi, 8) nella giornata diDalle ore 10 alle ore 18 i candidati all’esame Agenti Sportivi innanzi al CONI (già iscritti alla prova scritta del 16 ottobre) potranno esercitarsi con dei test a risposta multipla sugli argomenti di. Sarà molto utile questa giornata per ripassare gli argomenti d’esame e presentarsi alla prova di Roma con maggiore tranquillità.(180 domande in totale) create dal nostro staff legale.Seguendo le indicazioni presenti nel bando d’esame, ogni singola esercitazione scritta consisterà in n° 30 domande con 4 opzioni di risposta (15 di diritto dello sport, 10 di diritto privato e 5 di diritto amministrativo) . Il candidato dovrà segnare la risposta esatta tra le proposte di risposta indicate.Ricordiamo che all’esame scritto il tempo massimo complessivo della prova scritta sarà di 20 minuti. Per poter accedere alla prova orale il candidato dovrà rispondere correttamente ad almeno 20 domande.Analogamente anche le nostre 6 esercitazioni scritte avranno una durata massima di 20 minuti.Al termine di ogni prova scritta sarà effettuata una CORREZIONE IMMEDIATA.Questo corso è aperto a chi risulta iscritto alla prova scritta del 16 ottobre.Max iscritti: 25