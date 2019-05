(Alessandro Bassi è anche su

Le “radiose giornate” di maggio del 1915, quando l'Italia – più o meno consapevolmente, più o meno convintamente – stava per entrare nel primo conflitto bellico, sono state anche le giornate più burrascose del campionato di calcio italiano, di quel torneo che ancora oggi suscita discussioni e reclami, come abbiamo già avuto modo di raccontare.Sul versante della politica l'Italia da mesi era impegnata in una partita giocata su più tavoli ma che aveva come risultato finale quello di ottenere i maggiori vantaggi possibili, poco importava chi quei vantaggi li avrebbe garantiti. Fatto è che s. Per chi volesse approfondire il tema può rifarsi alla lettura del nostro volume 1915. Dal football alle trincee uscito alcuni anni fa, qua basterà ricordare che. Come dette trattative si conclusero lo sappiamo: mentre l'opinione pubblica italiana si divideva sempre più furiosamente in interventisti e neutralisti con manifestazioni spesso violente in entrambi gli schieramenti,garantendo il suo intervento contro l'Austria-Ungheria. Tutto questo accadeva nelle stanze segrete delle cancellerie e dei ministeri di mezza Europa, con la popolazione – in special modo quella italiana – lasciata all'oscuro su tutto, o quasi.Eppure il sentimento della Nazione veniva toccato, spostato – manipolato? - utilizzando vari sistemi, alcuni dei quali per certi versi nuovi e che sarebbero poi stati utilizzati negli anni, nei decenni futuri per orientare le masse. Nello specifico – per ciò che qua interessa – ci riferiamo. Il tema è vasto e complesso, tanti autori e storici in questi ultimi anni ne hanno scritto, qui basterà ricordare i lavori di Nicola Sbetti, Sergio Giuntini, Marco Impiglia e Giorgio Seccia. Che in Italia – dall'Unità in poi – serpeggiasse ad ondate un forte sentimento antiaustriaco è un dato di fatto e non nuovo, la novità di quella seconda metà del 1914 risiedeva nell'utilizzo del football come strumento di orientamento e rafforzamento di questo sentimento.. Sono davvero numerose le iniziative che il calcio dell'epoca mette in campo a favore dei profughi belgi e delle popolazioni delle terre irredente, la stessa Nazionale italiana giocherà l'amichevole del 1° gennaio 1915 vestendo la maglia bianca fregiata dell'alabarda di Trieste.Il maggio italiano del 1915 è scandito da una serie di tappe fondamentali. Il 3 il Ministro degli Esteri Sonnino invitava l'ambasciatore italiano a Vienna Giuseppe Avarna a rilasciare al Ministro austriaco la copia del documento con il quale si denunciava la Triplice Alleanza pur continuando le trattative; l'8 l'ex Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti si muoveva verso Roma per dare appoggio alla soluzione neutralista; il 10 la stampa accendeva ancor più gli animi, con i giornali interventisti da una parte che aggredivano aspramente Giolitti e con quelli cattolici dall'altra che invocavano il suo intervento risolutore. Tutto ciò non era che l'inizio: il Paese era in subbuglio e con questo clima dovette fare i conti anche il campionato di calcio.Eh sì, perché in tutto questo tumulto di avvenimenti il pallone aveva continuato a rotolare. Il girone finale del nord non aveva ancora emesso i suoi verdetti, certo c'era il Genoa che godeva all'inizio dei favori del pronostico ma l'andamento del girone finale aveva fatto registrare un assoluto equilibrio, tanto che a due giornate dal termine Genoa, Internazionale e Torino erano divise da un solo punto.Intanto gli eventi continuavano a precipitare. Il 12 maggio il Presidente del Consiglio Salandra convocava il Consiglio dei Ministri per esaminare tutta la situazione politica interna ed estera, mentre i parlamentari giolittiani trattavano con gli esponenti radicali per chiedere al governo di proseguire nelle trattative.. La sera del 14 al Teatro Costanzi a Roma il poeta D'Annunzio arringava la folla indicando Giolitti tra i traditori della Patria, il quale, nel frattempo, aveva consigliato il Re di affidare l'incarico di formare il nuovo governo a Marcora e a Carcano i quali però rifiutarono entrambi. Domenica 16 l'incarico venne affidato a Boselli ma anch'egli rifiutò tanto cheIl Genoa vincendo contro l'Internazionale e approfittando del pareggio del Torino allungava a due punti di vantaggio nel girone nord, nel centro pur non disputandosi alcun match la Lazio si laureava campione del suo girone e a Napoli l'Internazionale vinceva 3 a 0 la finale di andata del girone meridionale contro il Naples.Come poi sarebbe andata a finire lo sappiamo. Il 20 maggio veniva approvato a scrutinio segreto il disegno di legge per il conferimento al Re dei poteri straordinari in caso di guerra, sabato 22 veniva emanato il Regio decreto che proclamava lo stato di guerra e si ordinava la mobilitazione generale a partire da domenica 23 maggio, quando al pomeriggio gli arbitri delle partite in programma comunicavano la sospensione degli incontri di quel campionato che – unico nella storia italiana – non avrebbe mai visto la fine.